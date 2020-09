Geoffrey Duval reste à la présidence de l'Office du tourisme des USA en France

Le conseil d'administration se compose également de :



- Maureen Lachant (Les Maisons du Voyage) : Vice-Présidente

- Barbara Boltoukhine (B World Communication) : Trésorière

- Rémi Vénitien (TUI France) : Responsable BtoB

- Valérie Heurtel (Premium Travel) : Responsable BtoC

- Marie Loyola (MN’Organisation) : Responsable de la Communication

- Damien Salle (Fantrippers) : Responsable des Partenariats

- Alexandre Vendé (Voyage en Français) : Responsable des Outils de Communication



Font également partie du conseil de façon permanente Valérie Ferrière, consultante pour l’Ambassade des USA à Paris, et Delphine Aubert, directrice de l’Office du Tourisme des USA en France.



" Le nouveau Conseil s’est réuni hier pour établir différents projets pour la promotion des Etats-Unis auprès des professionnels, du grand public et de la presse, à savoir workshops, jeux concours, e-learning, salons BtoC et bien sur un plan de communication pour la relance dès l’ouverture du ciel aérien entre la France et les USA ", précise l'OT dans un communiqué.