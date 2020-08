Get to France Incoming, des incentives aux voyages à thème pour les groupes

Leben wie Gott in Frankreich

vivre comme dieu en France

La Villa Rivoli - le vrai hôtel de Charme à Nice.Magnifique exemple d'architecture Belle Epoque, la Villa Rivoli a été construite en 1890 par l’architecte M. Blanchi, connu pour ses constructions élégantes dans le quartier des musiciens.Ancien hôtel particulier, la villa est ensuite transformée en pension bourgeoise sous l'appellation "Pavillon de Rivoli" pour y accueillir les touristes qui commencent à affluer sur la Côte d’Azur.C’est avec ambition que la maîtresse de maison de ce bel hôtel, auquel elle a redonné le lustre d'antan, l'a rebaptisé "Hôtel Villa Rivoli" afin d’offrir aux invités l'ambiance d’un véritable hôtel de charme avec une décoration individuelle dans chacune des 26 chambres.Idéalement situé au centre du quartier musicien, à 100 mètres de la mer, du musée Masséna et de la zone piétonne avec des bars, des restaurants et des boutiques, l’établissement a retrouvé l’esprit chaleureux et confortable des luxueuses pensions du début du siècle où il faisait bon se retrouver au calme après une journée de tourisme ou de bain.Une décoration personnalisée, créant une atmosphère douce, baignée dans les couleurs crème, des meubles de style, des bibelots, une bibliothèque, le tout chiné çà et là, offrent au client l’endroit idéal pour se détendre loin des bruits de la ville.Un petit jardin ombragé permet de goûter les douceurs du climat en sirotant un cocktail ou un thé à l’ombre des grands arbres.Toutes les chambres sont rénovées, à la décoration soignée qui concilie nostalgie des temps passés et modernité (Wi-Fi gratuit, écran plat, etc.).La beauté de la France est la diversité des sites (mer, montagne, campagne) et le patrimoine culturel qui nous raconte des siècles d’histoire et la splendeur des grandes époques.Le savoir-faire des métiers aussi, l’agriculture très diversifiée… mais surtout la gastronomie et l’art du vin. En Allemagne, on dit : «! » () - rien n’est à rajouter !