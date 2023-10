Gilles Gosselin, nommé responsable France de Volotea

« Depuis l’enfance, j’ai été bercé et élevé dans le milieu du transport aérien. Mon père a fait carrière avec engagement dans ce domaine et m’a transmis sa passion. Depuis, mon parcours témoigne de cet ancrage fort et je suis très heureux de rejoindre Volotea pour poursuivre son fantastique développement en France.



J’ai à cœur de promouvoir des valeurs auxquelles je crois énormément et en particulier la construction de liens entre les peuples qui est la première mission de Volotea. Consolider notre position de compagnie aérienne des capitales régionales en développant nos bases et le nombre de nos routes serra ma mission principale », Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea.