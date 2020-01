Google Cloud scelle un partenariat de 10 ans avec Sabre

Google Cloud a annoncé la mise en place d’un partenariat avec Sabre Corporation signé pour 10 ans.



Dans le cadre de cet accord, les ingénieurs et dirigeants des deux sociétés travailleront sur trois initiatives principales : la migration de Sabre sur Google Cloud, l'utilisation des outils Google Cloud notamment pour l'analyse de donnée et enfin les deux entreprises ont adopté "un cadre qui encourage les talents et les actifs des deux entreprises à imaginer, développer et déployer des capacités qui feront évoluer l’écosystème du voyage, profitant à tous les acteurs du marché."



Un autre acteur du voyage a annoncé récemment son partenariat avec Google Cloud, il s'agit de Lufthansa. Objectif : créer une nouvelle plateforme d’opérations de Lufthansa Group, avec pour objectif d'améliorer l’exploitation des lignes aériennes.