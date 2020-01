Google se rapproche toujours plus d'un super planificateur de voyages

Google n'avance pas masqué dans le tourisme, il bouge ses pions pour selon les dires des représentants du moteur de recherche : " aider les internautes à trouver les meilleures réponses possibles. "



Sauf qu'à bien y regarder, certes la firme de Mountain View permet de faciliter les recherches, mais se rapproche de plus en plus d'un comparateur comme Liligo ou Trivago, voire même d'une agence de voyages en ligne.



En effet, un an après la généralisation de son bouton "Réserver sur Google", le moteur vient de mettre en ligne 5 nouvelles fonctionnalités dans le tourisme qui pourraient faire grincer les dents de certains de ses clients.



Ainsi, les internautes vont pouvoir connaître le budget total de leur séjour,puisqu'il est possible de voir à la fois le prix de la nuitée et le prix total de votre séjour dans l'onglet « Aperçu » ou « Prix » lorsque vous vérifiez la disponibilité.