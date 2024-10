Grève Corse : bateaux, avions paralysés... "c'est le binz total"

« La continuité territoriale est assurée pour les 3 vols de l’aéroport de Bastia-Poretta et les 2 vols de Calvi-Balagne. Les ports de Bastia et Île-Rousse sont toujours bloqués par les mouvements syndicaux »

« sur les aéroports d'Ajaccio et de Figari, certaines rotations sont maintenues. Les lignes de bord à bord sont en partie assurées, notamment les premiers vols à destination de Marseille, Nice et Paris au départ de Campo dell'Oro et de Figari ce vendredi matin. De grosses perturbations sont à prévoir toutefois, tout au long de la journée. »

« Le maintien de la grève des agents de la CCI et la reprise du trafic restent suspendus à la poursuite des négociations entre la Collectivité de Corse et l'État sur le modèle de gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires de l'île. »

Ce vendredi, la situation reste compliquée en Corse., fait état la préfecture de Corse Selon Corse Matin Selon le quotidien :Espérons que la situation évolue rapidement.