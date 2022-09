Grève des contrôleurs : Quelles conséquences sur le trafic ?

La DGAC invite par conséquent les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol,

les recettes sont bien prévues dans les plans de performance européens.

Il est impératif d’anticiper et de planifier les recrutements en commençant par 4 promotions ICNA dès 2023. À défaut, les conséquences seront inévitables en matière de niveau de service public, de conditions de travail et de mobilité.

#Perturbations | Mouvement social des contrôleurs aériens sur l’ensemble du territoire national pour la journée du vendredi 16 septembre 2022. pic.twitter.com/zfkBy25ByL — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) September 13, 2022

" poursuit le communiqué.Un mouvement qui intervient après de nombreux échanges entre le syndicat et les pouvoirs publics sur le thème de l'inflation.demande au gouvernement desurtout que dans le même temps, "De plus, l'organisme de représentation des contrôleurs regarde devant et craint pour l'avenir de la profession.Entre 2029 et 2035, près d'un tiers du personnel des tours de contrôle va partir en retraite.