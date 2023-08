Grève illimitée Air Caraïbes : "Nous pouvons sortir du conflit, ma porte est ouverte" 🔑

A lire : Air Caraïbes : Marc Rochet prend du recul à la tête de la compagnie



Autant les discussions sur les salaires de 2023 sont closes, autant nous avons proposé d'anticiper les NAO de 2024 à l'automne prochain, mais la proposition a été refusée par le syndicat à cause des élections à venir.



Nous devons nous assoir autour de la table, mais avec tous les partenaires sociaux et pour 2024.



J'ai un peu l'impression que les élus syndicaux préparent leurs élections de fin d'année, c'est un peu embêtant. Nous tournons en rond. Beaucoup de revendications peuvent être réglées assez rapidement, mais il existe un point de friction sur la rémunération.Nous devons nous assoir autour de la table, mais avec tous les partenaires sociaux et pour 2024.J'ai un peu l'impression que les élus syndicaux préparent leurs élections de fin d'année, c'est un peu embêtant.

En effet, j'ai un léger doute.



Je pense aux PNC qui vont avoir des coupures salariales significatives avec cette grève, alors que nous parlons du mois de l'année le plus chargé en activité et donc le plus rémunérateur.



Les conséquences seront très lourdes pour eux.



Les NAO sont des structures d'ensemble et les autres syndicats veulent maintenir le calendrier habituel. De plus, je ne suis pas d'accord avec le commentaire du SNPNC-FO, disant que nous n'avons rien donné.



Nous leur avons adressé un draft d'accord RTT, sols et cadres, des propositions forfaitaires, dans le cadre des équipages réduits, etc. Sur les équipes partant à - 3 ou -4 PNC, c'est un peu fort de café, puisque cela découle de la grève et des salariés qui ne veulent pas embarquer.



S'il y a moins de PNC, nous embarquons aussi moins de passagers, pour être conformes avec la loi.



Nous devons aussi penser à l'avenir et ne pas crisper les populations, car le travail et l'esprit d'équipe sont importants dans le succès d'Air Caraïbes. Le SNPNC-FO devrait avoir aussi cet objectif d'unité.



Tout le monde a le droit de faire ou ne pas faire grève.

Je pense que nous avons fait les propositions pour en sortir.



Nous ne sommes pas en guerre contre le SNPNC, nous le respectons.



Il y avait sans doute des attentes plus hautes, mais nous devons regarder ce qu'il est possible de faire et trouver ensemble des solutions. Comme je vous l'ai dit, nous avons envoyé un draft d'accord sur un certain nombre de sujets, sans recevoir de réponse.



De plus, les personnels au sol ont besoin d'un syndicat majoritaire pour signer l'accord des RTT, donc la situation ralentit un certain nombre d'avancées sociales.