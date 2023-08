Grève Air Caraïbes : vers un préavis illimité ? 🔑

" Nous avons déjà eu 5%, nous souhaiterions donc une garantie d'obtenir ce montant au début de l'année prochaine. Nous sommes plutôt raisonnables dans nos revendications, " considère le responsable syndical.



Sauf que la direction ne veut pas s'engager sur une telle hausse, en raison des NAO 2023 désormais closes et puisque celles de 2024 ne sont pas encore ouvertes.



Mais le statu quo n'est pas l'apanage de la rémunération, il existe un autre point de friction empêchant une levée du préavis.



" Il y a aussi l'histoire de la stabilité de planning. Depuis maintenant 20 ans, la compagnie fonctionne sans système de réserve. Nous avons un système un peu caché, nous devons avoir des méthodes plus sérieuses.



Nous sommes partis parfois sur des vols avec 3 ou 4 PNC en moins à bord, autant un, je le conçois, " poursuit Philippe Bourgain.



Et sur ce point, les échanges achoppent. Même si des petites avancées ont été faites, la mobilisation ne faiblit pas malgré la durée.



Pour l'heure, aucune nouvelle réunion entre les syndicats et la direction n'a été planifiée, même si pour le représentant du SNPNC, le mouvement social commence à peser dans les comptes de la compagnie.