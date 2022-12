Grèves Noël : les Français toujours les dindons de la farce ? 🔑

Après deux années de crise sanitaire, les congés sont des soupapes incontournables face à la guerre en Ukraine, l’inflation et la menace latente de la crise énergétique, qui n’ont cessé de jouer avec nos nerfs.



Il urge de légiférer pour une meilleure continuité du service public et un service minimum qui tienne la route.



On ne peut pas à la fois vanter les mérites du train et ses vertus durables et en même temps pousser les Français à prendre la voiture au moment des migrations de fin d’année, sous prétexte que c’est le meilleur moment pour sortir du chapeau les revendications catégorielles.



Force est de constater que la Direction de la SNCF n’a pas été à la hauteur dans la gestion de ce conflit dont l’éclosion tombe au plus mauvais moment pour tout le pays.



Et ce n’est pas en dégainant une compensation financière (même conséquente) que l’on réparera le préjudice de tous ceux qui ont planifié de longue date leurs vacances.



Ce coup de gueule ne m’empêchera pas de vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes et heureuses Fêtes de fin d’année et de vous rappeler que votre portail préféré fêtera dans quelques jours son… 25e anniversaire.

Nous en reparlerons, bien évidemment.



Joyeux Noël... quand même !