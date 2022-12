Train, avion : quelles grèves pour les vacances de Noël ?

Concernant les grèves qui pourraient affecter le trafic des trains, plusieurs préavis sont déposés.En raison d'un préavis de grève déposé par des aiguilleurs de SNCF Réseau, la circulation des trains sera perturbée ponctuellement et localement, dans certains territoires français, entre le jeudi 15 décembre 2022 à 20h et le lundi 19 décembre 8h.Une grève des conducteurs de train sur l’axe TGV Atlantique est aussi annoncée à l’initiative d’une intersyndicale réunissant la CGT-Cheminots, l’Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots.Enfin, les contrôleurs ont déposé des préavis du vendredi 23 décembre au lundi 26 décembre, 8h, et du vendredi 30 décembre au lundi 2 janvier 2023, 8h. Des discussions sont en cours avec la direction.