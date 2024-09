Hiver 2024/25, le Club Med décline les nouveautés à la puissance trois

En parallèle de Serre-Chevalier, le Club Med inaugure cet hiver un espace haut de gamme Exclusive Collection dans son village de La Rosière , avec 43 suites et un lounge privatif pour une ambiance plus intimiste, avec vue sur la vallée de la Tarentaise.



Troisième nouveauté, le programme Teens & Chill Pass à destination des adolescents, testé l’an dernier, sera proposé dans tous les villages des Alpes cet hiver. Décliné en deux parties (Teens pour les 11/13 ans et Chill Pass pour les 14-17 ans), il vise a répondre aux inspirations des adolescents en vacances.



Le programme propose des « ice breakers » pour créer des liens et amitiés, des activités spécifiques comme des balades en raquette, du laser-game ou des escape games , des ateliers « Do it yourself », des cours de danse ou encore la création de spectacles.