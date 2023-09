Horizons Academy rejoint French Aviation Academy

L’intégration d’Horizons Academy concrétise un premier rapprochement pour le groupe French Aviation Academy peu après l’entrée à son capital de Connect Pro et SOFIPACA en avril dernier

aux compagnies aériennes une palette complète de programmes homologués."

Horizons Academy intègre le groupe French Aviation Academy.Ce dernier a été créée en 1995 et est implanté sur l’aéroport Cannes-Mandelieu. Il est spécialisé dansHorizons Academy et Horizons Academy for Professionals dispensent de leurs côtés des formations dans" précise un communiqué de presse.Pour French Aviation Academy, ce rapprochement lui permet de diversifié ses activités aux autres métiers de l'aérien et de proposer "