Hôtellerie : D-EDGE acquiert LoungeUp

"de la création de trafic avec le Digital Media et les offres de sites Web de D-EDGE, l'augmentation de la conversion avec le CRS de D-EDGE, et l'augmentation de l'engagement et de la fidélité des clients avec les solutions innovantes de LoungeUp."

"Pour moi, avec l'intégration de LoungeUp au portefeuille de solutions D-EDGE, un hôtel peut assurer aujourd'hui une gestion efficace des opérations et de la distribution avec seulement deux systèmes : D-EDGE et un PMS. Il s'agit d'un changement majeur dans un secteur qui souffre d'un environnement informatique très fragmenté".

L’offre commune couvre désormais toutes les phases du parcours du client : Mathieu Pollet , PDG et cofondateur de LoungeUp, ajoute :Aucun changement n'est prévu dans la structure actuelle des deux entités et les équipes deLes clients de LoungeUp et de D-EDGE continueront de recevoir le même niveau de support et de service de la part de leurs équipes dédiées.