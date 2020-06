Hôtellerie - Restauration : la députée Brigitte Kuster (LR) va présenter une proposition de loi pour baisser la TVA

Depuis le 2 juin 2020, un semblant de normalité se dessine petit à petit dans le paysage Français.



Les bars et restaurants, mais aussi les hôtels ont rouvert, dans des conditions particulières.



Au manque à gagner des deux mois de fermeture s'ajoute celui de la baisse des capacités en raison du protocole sanitaire ou des restrictions comme en Île de France, une situation qui fragilise toujours plus le secteur.



Pour soutenir l'hôtellerie et la Restauration, la députée Brigitte Kuster (LR) va présenter ce jeudi 11 juin 2020 à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à baisser temporairement la TVA.



Ainsi, alors que le secteur se voit appliquer une taxation indirecte de 10%, l'élue réclame un abaissement généralisé à 5,5% jusqu'au 31 décembre 2020.