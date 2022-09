Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège lance son premier navire hybride

Le MS Richard With est le premier navire de Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège converti à la propulsion hybride. À terme, les sept navires de la flotte de l’Express Côtier seront tous équipés de cette même technologie.



« Avec le retour du MS Richard With complètement modernisé, les voyageurs pourront partir à la découverte des côtes norvégiennes à bord d’un navire plus silencieux, plus moderne et plus écologique, tout en bénéficiant d’une expérience unique qui fait notre réputation. Progressivement, nos sept navires de l’Express Côtier seront tous modernisés pour devenir plus durables », a déclaré Hedda Felin, CEO de Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège.



Hurtigruten l’Express Côtier de Norvège a investi près de 100 millions d’euros dans un programme de modernisation qui sera mis en œuvre d’ici la fin de l’été 2023.



Ce programme s’inspire de celui mené par sa société sœur, Hurtigruten Expeditions, qui a lancé le premier navire de croisière à propulsion hybride au monde, le MS Roald Amundsen, en 2019. Le spécialiste des croisières d’expédition compte aujourd’hui trois navires à propulsion hybride au sein de sa flotte.