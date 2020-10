IATA : les compagnies brûlent 13 milliards de dollars de cash par mois

" La crise est plus profonde et plus longue qu'aucun d'entre nous n'aurait pu l'imaginer. Et les premiers programmes de soutien s'épuisent. Aujourd'hui, nous devons à nouveau tirer la sonnette d'alarme. Si ces programmes de soutien ne sont pas remplacés ou prolongés, les conséquences pour une industrie déjà entravée seront désastreuses ", a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général et PDG de l'IATA.



"Historiquement, les liquidités générées pendant la haute saison d'été aident à soutenir les compagnies aériennes pendant les mois d'hiver, plus maigres. Malheureusement, le printemps et l'été désastreux de cette année n'ont pas permis d'amortir le choc. En fait, les compagnies aériennes ont brûlé les liquidités tout au long de la période. Et comme les gouvernements n'ont pas de calendrier pour la réouverture des frontières sans quarantaine qui tue les voyageurs, nous ne pouvons pas compter sur un rebond à la fin de l'année pour nous fournir un peu d'argent supplémentaire pour nous permettre de tenir jusqu'au printemps" , a ajouté le directeur général IATA.



"Le soutien du gouvernement pour l'ensemble du secteur est nécessaire. L'impact s'est étendu à toute la chaîne de valeur des voyages, y compris à nos partenaires des aéroports et des infrastructures de navigation aérienne qui dépendent des niveaux de trafic d'avant la crise pour poursuivre leurs activités. Une augmentation des tarifs pour les utilisateurs du système afin de combler l'écart serait le début d'un cycle vicieux et impitoyable de nouvelles pressions sur les coûts et de réductions d'effectifs. Cela prolongera la crise pour les 10 % de l'activité économique mondiale qui sont liés aux voyages et au tourisme", a expliqué Alexandre de Juniac