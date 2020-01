IDI va entrer au capital de CDS Groupe

CDS Groupe qui compte une trentaine de salariés, a réalisé un volume d’affaires d’environ 90 M€ en 2019.



"Avec le soutien et l’accompagnement de son nouveau partenaire IDI, CDS Groupe a l’ambition d’accélérer son développement auprès de grands groupes et d’agences de voyages et soutenir sa croissance européenne" précise le groupe.



Ziad Minkara, directeur général de CDS Groupe, a déclaré : "Pour nous accompagner dans notre nouvelle stratégie, nous avons choisi l’IDI comme partenaire. Ensemble nous voulons désormais positionner CDS Groupe comme la référence de la solution hôtelière B to B globale. Nous le ferons en nous appuyant sur nos valeurs communes : esprit d'entreprendre, vision long terme ainsi que sur les 50 ans d’expérience continue d'IDI dans l'accompagnement d’entreprises en croissance."