IFTM 2024 : Jans Tours renforce sa position de réceptif de référence en Indonésie et aux Philippines

Cette année encore, l’équipe Jans Tours était ravie de vous retrouver au salon IFTM, qui se tenait à Paris Porte de Versailles du 17 au 19 septembre 2024.



L’IFTM est un événement incontournable pour échanger avec nos partenaires, discuter de nos projets en cours et envisager ensemble l’avenir. Pour cette occasion, Anthony, Audrey Nicoud, Audrey Marc et Lucie de l’équipe Jans Tours France étaient présents pour vous accueillir sur le stand, ainsi que Geoffrey, Rudi et Benjamin, fondateurs et dirigeants du bureau à Bali, qui avaient fait spécialement le déplacement.



Ce salon était l’occasion de dévoiler nos dernières nouveautés. Parmi celles-ci, l’ouverture d’un bureau à Komodo, visant à offrir des expériences toujours plus fasciantes et de qualité dans cette magnifique région de l’archipel indonésien.



Également la fusion entre Jans Tours et notre branche aux Philippines, jusqu’ici connue sous le nom de Masaya Wonderland, créant une véritable synergie entre nos trois entités, en France, en Indonésie et aux Philippines. Cette alliance renforce notre présence sur le marché philippin, avec l’inauguration de nouveaux bureaux à Manille et à Bohol, ainsi que l’expansion de notre équipe sur place, dont plusieurs collaborateurs francophones.



Nous nous réjouissons de constater un intérêt croissant pour les Philippines, et sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de l’ouverture du vol direct Paris – Manille par Air France, à partir du 7 décembre 2024.



IFTM c’est aussi l’opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires potentiels et envisager ensemble des groupes, GIR et voyageurs individuels vers nos deux destinations. Ces rencontres et échanges fructueux nous permettent de consolider notre position de premier réceptif francophone en Indonésie et aux Philippines.