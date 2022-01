Ile de la Réunion : Un "livre blanc" pour passer la crise !

Le message global a plutôt été : vous nous obligez à fermer et contraignez notre activité, donc nous vous demandons d'adapter les aides.



Il n'est pas juste possible de dire qu'il faille arrêter de travailler et de réfléchir à l'avenir.

La version finale nous sera prochainement envoyée, puis un ensemble de propositions sera remonté ensuite à Bruno Le Maire.



Il nous a été conseillé de saisir les élus locaux, pour donner du grain à moudre à notre combat,

Dès lors l'enjeu aussi bien pour les hôteliers, les bars, les boutiques ou encore les agences de voyages et les réceptifs est de tenir le plus longtemps possible, en attendant des jours meilleurs.Pour l'heure, la situation sanitaire ne cesse de se dégrader, alors même que l'Île de la Réunin fait office de bonne élève au regard des taux de vaccination affichés dans les Antilles.Selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé 66,6 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet.L'échange aura permis de regrouper un comité de suivi du "livre blanc" et de faire remonter les besoins des acteurs économiques de l'Île." conclut alors notre interlocuteur.En somme la filière touristique à la Réunion, mais aussi l'ensemble de l'économie, se retrouve dans la même posture que les agences de voyages ont pu connaître, il y a un an ou deux.Ils vont devoir faire entendre leur combat et surtout comprendre les spécificités de chacun aux pouvoirs publics.