Ils kiffent leur réseau, et vous disent pourquoi 🔑

« J’ai intégré le Cediv en 2009. J’ai vu son évolution. Moi-même, j’ai été administrateur entre 2009 et 2015. Petit à petit, j’ai vu l’intérêt d’adhérer à un réseau et de rester.Aujourd’hui, les clients ne passent plus obligatoirement par une agence de voyages pour réaliser des achats classiques de billets de train ou d’avion. Il y a 25 ans, c’était 70% de l’activité d’une agence.Il faut que nous puissions trouver aux yeux de nos clients un intérêt. Le réseau nous permet de bénéficier d’outils et des meilleurs tarifs négociés du marché. Quand je vends un billet pour les Antilles via Air France Air Caraïbes ou Corsair,Avec mes trois points de vente, je n’ai pas le même pouvoir de négociation auprès des compagnies aériennes, que le Cediv et ses 200 adhérents. Notre maxime est « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».De nouveaux services sont discutés régulièrement avec les administrateurs du réseau et mis en place, à l’instar de Cevid Solo.Adhérer à un réseau nous donne des droits et des devoirs, qui ne sont pas des contraintes, mais demandent à être partie prenante, être acteur de la vie du réseau.J’ai rejoint le Cediv en 2009, après avoir quitté le réseau franchisé Nouvelles Frontières . Ça a été une excellente école. Nous parlons d’une époque où les GDS ne distribuait pas Corsair. Nous avions un avantage énorme. La limite est apparue quand les adhérents sont devenus des salariés déguisés.A l’époque, l’idée de retrouver mon indépendance, la philosophie du Cediv et l’énergie d’ Adriana Minchella , rencontrée à l’IFTM, m’ont plu. Pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt ? »