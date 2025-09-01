Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction

La structure de direction bicéphale mise en place en 2023 prend fin avec le départ de Sylvia Epaillard.



Elle avait contribué au développement numérique d’Interhome, notamment avec la plateforme pour hôtes MyInterhome, des partenariats stratégiques et la réorganisation du service client.



Dans le communiqué, Jörg Herrmann souligne : « La structure de direction à deux CEO a été déterminante, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour mon propre développement. Je regrette beaucoup le départ de Sylvia Epaillard. Par sa vision claire et beaucoup de passion, elle a contribué à faire évoluer l’entreprise à tous les niveaux. »



Jörg Herrmann, CEO de 2019 à 2023 puis co-CEO aux côtés de Sylvia Epaillard, poursuit désormais seul la direction.