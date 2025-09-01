TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction

Le siège social reste basé en Suisse


Le rachat d’Interhome par le groupe HomeToGo entraîne des changements organisationnels : Sylvia Epaillard quitte la direction, Jörg Herrmann reste CEO.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction - Photo Interhome
Le groupe européen HomeToGo, spécialisé dans la location de vacances, a finalisé l’acquisition d’Interhome.

Cette intégration marque une nouvelle étape pour le spécialiste de la location de maisons et appartements de vacances, qui bénéficie désormais des solutions logicielles et technologiques de la division HomeToGo_PRO.

Elle s’accompagne de changements dans la gouvernance : Sylvia Epaillard, co-CEO depuis 2023, quittera ses fonctions à la fin septembre, laissant Jörg Herrmann, présent dans l’entreprise depuis près de vingt ans, assurer seul la direction.

Interhome : réorganisation managériale et départ de Sylvia Epaillard

La structure de direction bicéphale mise en place en 2023 prend fin avec le départ de Sylvia Epaillard.

Elle avait contribué au développement numérique d’Interhome, notamment avec la plateforme pour hôtes MyInterhome, des partenariats stratégiques et la réorganisation du service client.

Dans le communiqué, Jörg Herrmann souligne : « La structure de direction à deux CEO a été déterminante, non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour mon propre développement. Je regrette beaucoup le départ de Sylvia Epaillard. Par sa vision claire et beaucoup de passion, elle a contribué à faire évoluer l’entreprise à tous les niveaux. »

Jörg Herrmann, CEO de 2019 à 2023 puis co-CEO aux côtés de Sylvia Epaillard, poursuit désormais seul la direction.

Interhome intégrée à HomeToGo_PRO

L’intégration d’Interhome dans HomeToGo_PRO implique un accès direct aux solutions technologiques et aux ressources du groupe.

L’entreprise suisse, forte de plus de 60 ans d’expérience dans la location et la gestion de maisons de vacances, continuera à opérer avec son propre réseau d’agences et de conciergeries locales.

Le siège social reste basé en Suisse. L’acquisition doit permettre de renforcer l’offre numérique et d’explorer de nouveaux relais de croissance, détaille un communiqué de presse.

TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
