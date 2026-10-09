Le restaurant La Boca occupe une place centrale dans le dispositif, et ce n'est pas un hasard. C'est par la table qu'un hôtel s'ouvre à sa ville.



La Boca est une table de cuisine argentine contemporaine signée Francis Mallmann, construite autour de sa technique emblématique des Seven Heats, les sept feux, qui guide toute la carte. Le restaurant est présenté sur place comme une lettre d'amour de Mallmann à Buenos Aires, au tango, à l' asado , à cette culture où la table ne se résume jamais à l'acte de manger.



L'inspiration argentine pourrait facilement devenir un thème plaqué. Ici, elle prend la forme d'une grammaire : une parrillada de New York strip, branzino , côtelettes d'agneau et gambas saisies à la plancha, une empanada de bœuf de Mendoza à la sauce llajua.



Lors de mon dîner, la viande rouge a été l'un des moments les plus convaincants : une cuisson saignante, une texture nette, cette sensation d'un produit respecté plutôt que transformé.



J'ai également passé du temps en cuisine, auprès des équipes. En salle, le client perçoit l'énergie, la musique, l'art, la chaleur humaine. En cuisine, la réalité devient plus silencieuse, plus concentrée, plus technique. C'est souvent dans cette articulation entre le visible et l'invisible que se joue la qualité réelle d'une grande table d'hôtel.



Mais l'élément le plus significatif reste la salle elle-même. Le soir de ma venue, elle était pleine, et la présence de nombreux New-Yorkais donnait immédiatement une autre crédibilité au restaurant.



Un restaurant d'hôtel fréquenté par des habitants de la ville change de statut : il cesse d'être un lieu destiné aux voyageurs et devient une adresse de quartier. Un groupe de musiciens accompagné d'une chanteuse à la voix parfaitement maîtrisée a fait le reste. La musique live ne se contente pas d'accompagner le repas, elle installe une atmosphère.



Le lendemain matin, la même salle racontait une autre histoire. Rideaux ouverts, New York entre, les volumes se clarifient, les œuvres prennent une autre présence. La carte suit cette logique, avec des Eggs Benedict d'une exécution précise et des Gramajo Eggs au jambon de Paris pour la signature argentine.



Je le dis souvent aux équipes que j'accompagne : le petit-déjeuner reste l'un des indicateurs les plus fiables de la solidité opérationnelle d'un hôtel. Le soir, l'énergie masque beaucoup de choses. Le matin, plus rien ne masque rien.