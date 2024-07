JF Rial : "Le surtourisme est largement pratiqué dans le tourisme de luxe" 🔑

Selon moi, le tourisme s'est avant tout vivre des émotions, découvrir des lieux et culture et pour finir cela doit être du plaisir.



Ces deux aspects sont tués par le surtourisme.



Quand une personne se trouve dans un musée, un camping ou tout autre lieu touristique complètement saturé, toute notion de plaisir s'évapore. Le surtourisme casse toute émotion parce qu'il t'éloigne toute possibilité de rencontre et d'échange

M'expliquer que les questionnements autour du surtourisme touchent plus les classes populaires que les classes aisées, ça me parait parfaitement inexact.



Il faut se souvenir que ceux qui pratiquent moins le surtourisme sont les routards et que par ailleurs le surtourisme est très largement pratiqué dans le tourisme de luxe.



C'est comme imaginer que cultiver le beau dans la communication et les produits touristiques n'intéresserait que les riches et non les classes populaires, cela revient à les insulter.



Je connais des citoyens issus de différentes catégories particulièrement sensibles au beau,

Le mot est dans la bouche de tous les journalistes, dans les titres de tous les médias, alors même que la fréquentation en France n'a pas retrouvé ses niveaux pré pandémiques." déplore l'entrepreneur.Une vision un peu anachronique alors que les hot spots touristiques français se plaignent d'une fréquentation en berne, pour ce début d'été 2024.Malgré cette baisse du nombre de voyageurs à Paris ou dans le sud du pays, le surtourisme continue de défrayer la chronique. Et quand notre territoire ne sert pas d'exemple, l'attention est portée ailleurs, dans les Baléares, la Catalogne ou Venise.Ce traitement médiatique (sur)réaliste, la presse professionnelle sait faire l'usage de ce préfixe, fait apparaitre aussi une lutte des classes.Nous retrouvons d'un côté le bon touriste, celui qui se rend dans des lieux secrets, loin de la foule et de l'autre le mauvais, attiré comme une mouche par la saturation et les paysages éculés." estime le PDG.