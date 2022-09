Jean-Charles Franchomme (CDMV) "le tourisme à impact positif, c'est un pari d'avenir"

« Un tourisme à impact positif, c'est moins culpabilisant et finalement on arrive vraiment à faire les choses. Le voyageur hyper sensible à ça s'y retrouve ; celui qui est moins sensible a un impact positif sans s'en rendre compte et tant mieux car une partie de la réponse doit venir de l'industrie. »

« Le tourisme à impact positif, c'est un pari d'avenir. Cela ne se fera pas en 2 jours, mais il faut nous y préparer. »

Responsable ou irresponsable ? Jean-Charles Franchomme, co-fondateur du CDMV a tranché : pas de tourisme responsable, mais un tourisme à impact positif.Ce qu'il prône, c'est un tourisme durable qui ne serait pas subit ni par le voyagiste ni par le voyageur, mais qui irait de soi, pour tous, etEn sommes, trouver un juste milieu.Une industrie qui, peu à peu, prend conscience de ce qu'elle peut faire, avec les outils que le développement durable lui apporte.Et pour ce faire, dès septembre, l'association se penchera avec ses adhérents - et à leur demande - sur le sujet de la RSE, dont tout l'intérêt réside dans l'aspect global, couvrant tous les aspects du développement durable (social, économique et écologique).