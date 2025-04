Joël Darfeuille, Meilleur Réceptionniste du Monde : "c'est l'aventure d'une vie" !

standing ovation

"C'est vraiment un grand honneur",

Pour Joël Darfeuille . Le lundi 24 mars, lorsqu'il est arrivé au Fairmont Monte Carlo pour reprendre son poste de réceptionniste, un tapis rouge et uned'une centaine de collaborateurs de l'établissement l'attendaient.Deux jours plus tôt, Joël Darfeuille avaitune distinction décernée - à Athènes, cette année- par l'Amicale Internationale des Sous-Directeurs et Chefs de Réception (AICR).Pour Joel Darfeuille, l'émotion a été d'autant plus grande qu'il travaille au Fairmont Monte Carlo depuis seulement une grosse année. Et que si l'AICR a vu le jour sur la Côte d'Azur en 1964,répète-t-il, encore ému par tous les messages de félicitation reçus depuis. Un honneur mérité. En effet,