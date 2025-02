Julia Hillenbrand prend la tête des ventes EMEA pour Lufthansa Group

Forte d’une longue carrière au sein du groupe, Julia Hillenbrand occupait depuis 2022 le poste de responsable de la marque et de l’expérience client deEntre, elle a dirigé la division des ventes, d’abord pour l’Espagne et le Portugal, puis en tant que directrice senior des ventes pour l’Europe de l’Ouest.Elle a également occupé des postes stratégiques, notamment à Singapour en tant quepour la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à Londres, où elle dirigeait l’équipe marketing et tarification de SWISS.Originaire d’Allemagne, Julia Hillenbrand est titulaireSon parcours international est marqué par des expériences professionnelles dans, dont l’anglais, l’espagnol, le portugais et le français.