Justice : Ryanair condamnée, que faut-il retenir du jugement ?🔑

Autre mention très importante rappelée par ce jugement en ce qui concerne les indemnisations prévues par le Règlement : si les passagers sont en droit de les exiger, le transporteur, en revanche, n'est pas tenu à un " versement spontané au passager de ces indemnités ".



Autrement dit, c'est au passager d'en faire la demande ! " Si le transporteur est défaillant à l’exécution de ses obligations, le passager doit dans ces conditions présenter une réclamation formelle auprès du transporteur, valant mise en demeure de ce dernier, à cette date, d’avoir à s’exécuter ", indique le Tribunal.



De même, le Règlement " ne précise pas de délai spécifique quant à leur versement effectif " (hormis le délai de 7 jours prévu pour le remboursement du billet d’un vol annulé non remplacé).



Autre point à retenir, cette fois-ci sur "la résistance abusive et fautive" de Ryanair. Dans le jugement, on peut notamment lire que la compagnie a mis " entre 45,3 mois (3,8 ans) et 85,4 mois (7,1 ans) " pour reconnaitre l’exigibilité des indemnités relevant de l’article 7 du Règlement, et pour ensuite procéder à leur versement !



" Quelles que soient les justifications invoquées par la Compagnie, ces délais conséquents caractérisent une résistance délibérée, abusive et condamnable, à se conformer au Règlement et sont constitutifs d’un préjudice certain pour les passagers concernés, qu’il y a lieu de prendre en considération ", estime le tribunal.



Ce dernier a tenu compte de cet important retard ainsi que des frais supportés par chacun des passagers dans le cadre de cette procédure (honoraires d’avocats, commissions UFC-Que Choisir avec INDEMNIT’AIR, le service d’assistance aux passagers de transports aérien de l'UFC-Que Choisir), pour exiger de la low cost le paiement de 250€ de dommages-intérêts à chacun des passagers éligibles à l’article 7 du Règlement, pour résistance abusive.



Enfin, dans cette affaire, l’UFC-Que Choisir a marqué un point en soulevant le manque de visibilité pour les passagers quant aux dispositions contractuelles de Ryanair, démontrant que " la Compagnie recourt à une pratique commerciale trompeuse par omission sur une information substantielle et au détriment des consommateurs, à savoir sur leurs droits qui sont, a minima, fournis de manière dissimulée et inintelligible ".



Si le Tribunal n'a pas reconnu qu'il s'agissait là d'une pratique commerciale trompeuse de la part de Ryanair, au sens de l’article L121-2 du Code de la consommation, le jugement souligne tout de même que " le site Internet de Ryanair est perfectible ".