L’Aéroport de Biarritz va rouvrir le 8 juin 2020, mais dans quelles conditions ?

Alors que le programme de vol est plus qu'amoindri, Volotea lancera trois nouvelles lignes à savoir : Rennes, Lille et Strasbourg, dès juillet 2020.



Pour assurer la sécurité sanitaire de tous, les passagers et les accompagnants devront obligatoirement porter un masque, tout en sachant que l'aéroport ne fournira pas de masques.



Des mesures de nettoyage et de désinfection renforcées des zones accessibles aux passagers ont été prises et du gel hydroalcoolique a été mis en place.