L'EFHT aux Journées des Respirations Durables

Dans le cadre de son partenariat avec l’association Respire, le Tourisme de demain, l’école Française d’Hôtesse et de Tourisme participe à l’organisation des Journées des Respirations Durables. Un évènement auquel l’EFHT est fière d’apporter son soutien face à l’enjeu de tourisme durable et responsable.

Rédigé par EFHT le Lundi 5 Juillet 2021

Dans le cadre de ce partenariat, l’EFHT participera à un événement festif et culturel : 14 au 18 juillet 2021 sur un site totalement atypique : les tiers-lieux Jardin 21 et Kilomètre 25, à Paris.



Cet événement a pour objectif de sensibiliser les acteurs du voyage et les voyageurs au tourisme durable autour de stands partenaires, d'ateliers ludiques et participatifs, de conférences... L’occasion de profiter de ce rendez-vous convivial pour partager, rassembler et échanger ensemble à dessiner le tourisme de demain.

5 jours pour penser au tourisme responsable de demain Pendant 5 jours, une vingtaine d’étudiants de BTS, Bachelor et MBA Tourisme participera à l’évènement en accueillant, en interviewant mais aussi en animant conjointement avec l’association le stand Respire.



Aujourd’hui plus que jamais, l’école parisienne s’engage à dessiner le tourisme de demain à travers un évènement qui va fédérer les étudiants, les professionnels du tourisme mais aussi les voyageurs de demain.



