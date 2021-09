L’EFHT lance sa première classe dédiée TUI France

L’école Française d’Hôtesse et de Tourisme (EFHT) qui forme de futurs professionnels du tourisme du BAC au BAC +5 depuis près de 45 ans, met en place un partenariat exclusif Paris / Ile-de-France avec l’entreprise du Voyage et du Tourisme, « TUI France ».

A partir du mois d’octobre 2021, l’EFHT aura le plaisir de collaborer avec le groupe TUI France, l’un des principaux leaders du marché du Travel et du Tourisme.



Avec ce partenariat, ce sont une vingtaine d’alternants en contrat d’apprentissage qui intégreront le Bachelor Tourisme – Chargé de développement d’activités touristiques (diplôme de niveau 6, certifié par l’Etat) avec le rythme habituel d’alternance pour l’EFHT à savoir 10 jours en entreprise pour 3 jours à l’école.



Un partenariat sur-mesure répondant aux spécificités du secteur Ce partenariat a également pour but de proposer une employabilité maximale dès la sortie de l’école pour exercer un métier opérationnel au sein de l’entreprise du travel dans les services fonction managériales, délégation, digital, communication, commercial, SAV, relation client, groupes, production / marketing...etc



Cette formation a pour but d’être au plus proche des attentes de TUI France en créant une pédagogie dédiée au groupe.



A travers ce partenariat l’EFHT et TUI France renforcent l’idée commune de la construction dès aujourd’hui du Tourisme de Demain.



Samia MANCEUR-HANNAT et Tamar BALIAN

Chargées de Relations Entreprises



Mail : contact@efht.fr



Tél. : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations. etChargées de Relations Entreprises: 01 45 26 26 25

