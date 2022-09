Appli mobile TourMaG



L’ESCAET poursuit son développement avec l’ouverture de ses deux formations par voie d’apprentissage

L’ESCAET, école de commerce spécialisée management du tourisme et des voyages, forme depuis plus de 35 ans les futurs talents du secteur du tourisme et des voyages du bac +3 au bac +5 en formation initiale et désormais par la voie d’apprentissage. En cette rentrée 2022, l’ESCAET enregistre plus de 100 contrats d’apprentissage : une belle réussite prometteuse pour la suite.

Lundi 19 Septembre 2022

Une nouveauté dans la continuité



“Ce format a été mis en place pour le Bachelor spécialisé Travel en 2021 et pour le MBA International Travel Management en 2022” précise Gaëtane Thurot, membre du Comité de Direction de l’ESCAET.



Cette nouveauté s'inscrit pourtant dans la continuité des objectifs de l'école : positionnée de façon historique sur la formation initiale, l’ESCAET a toujours mis en place des dispositifs pédagogiques permettant de développer les relations entre les étudiants et les entreprises et ainsi de favoriser l’apprentissage des apprenants en lien avec les mutations du secteur du tourisme et des voyages.

Différents dispositifs professionnalisants enrichis et adaptés au secteur L'ESCAET met en place plusieurs dispositifs qui permettent aux étudiants d'être accompagnés dans la réalisation de leur projet professionnel : stages, spécialisations, management de projet, speed-datings avec les recruteurs, interventions professionnelles, hackathons, mentorat, etc.



“Ces dispositifs contribuent fortement à l'épanouissement personnel et professionnel de nos apprenants car ils découvrent à travers ceux-ci la diversité du secteur, des métiers et des acteurs pour envisager un choix de carrière qui leur correspond. La mise en place de la formation par voie d’apprentissage vient finalement compléter ce panel de dispositifs engagés en collaboration avec nos partenaires” explique Julie Panadero, Coordinatrice Apprenants et Responsable Relations Entreprises à l’ESCAET.



Des partenaires toujours au rendez-vous L’ESCAET a mobilisé son réseau de partenaires pour mettre en relation les futurs apprentis et les recruteurs. Ainsi, plus de 100 contrats d'apprentissage ont été validés dans différents secteurs d'activités qui rappellent le savoir-faire de l'ESCAET : voyage d’affaires, événementiel, tour-operating, tourisme réceptif, technologie ou encore hébergement ou mobilité.



“Nos partenaires historiques comme HCorpo, Austral Lagon, Reservit, Indevho, Thalasseo, Ponant et bien d’autres ont immédiatement répondu présent pour accueillir nos futurs talents dans leurs entreprises, comme ils le faisaient auparavant au travers de stages” complète Julie Panadero.



Une couverture nationale toujours possible Située à Aix en Provence, l’ESCAET n’en a pas moins développé son réseau de partenaires à l'échelle nationale et internationale depuis de nombreuses années. Pour pouvoir développer l’apprentissage en partenariat avec toutes les entreprises du secteur, l’ESCAET a conçu des formations sous format hybride. Certains étudiants réaliseront leur formation en entreprise à Paris, Lyon, Nantes, Montpellier, Bordeaux et leur formation à l’ESCAET en présentiel ou en distanciel, en fonction de leur besoin : un format hybride qui prépare aussi les apprenants aux nouvelles pratiques en entreprise.



