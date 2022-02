L'Ile Maurice fait sauter le test à J+5

Tous les voyageurs, qu’il soient vaccinés ou non, doivent remettre aux autorités mauriciennes à leur arrivée deux formulaires de santé : le formulaire d’identification passager et le formulaire de déclaration de santé. Ils doivent également avoir souscrit une assurance couvrant la Covid.Les personnes non vaccinées doivent réserver un séjour de quarantaine dans un hôtel de quarantaine officiel, qui comprend les repas et les transferts, et rester pendant 14 jours dans leur chambre d’hôtel où leurs repas sont servis.Elles doivent présenter un test PCR de moins de 72 heures avant le dernier point d’embarquement. Une fois sur place, 3 tests PCR seront prévus : à l’arrivée, au 7e jour et au 14e jour. Elles peuvent ensuite circuler librement.