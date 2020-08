L'OMT organise des concours pour "aider à la relance du tourisme"

Les concours de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) s'adressent aux start-up et aux hôteliers

Le tourisme va non seulement avoir besoin des gouvernements pour se relancer, mais aussi des bonnes intentions et idées. Pour aider à sa relance, l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) organise différents concours ouverts aux entrepreneurs de l'hôtellerie et du monde des start-up.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 28 Août 2020

Lu 171 fois