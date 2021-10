L’Organisation Mondiale du Tourisme a consacré les talents de demain

La reprise est bel et bien là, mais le tourisme doit tout de même regarder devant.Lancé en juin 2020, par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et Sommet Education, l’Hospitality Challenge a pour but d’identifier les idées, et projets capables d’accélérer la reprise du secteur du tourisme.Et cette année, plus de 600 candidatures du monde entier ont afflué.Si les 30 meilleurs finalistes se sont vus remettre une bourse d’études complète afin de suivre différents programmes au sein des institutions de renommée internationale de Sommet Education, trois gagnants ont été distingués.Ces projets sont : Chartok, Searchef et Join F&B.Pour accélérer leur projet et que celui-ci devienne concret, les gagnants recevront un financement total de 100 000 €, de la part du Groupe Eurazeo.