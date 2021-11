L'Ukraine passe en rouge, quels changements pour les voyageurs ?

La mortalité a presque doublé et a dépassé de 25 % le maximum de la vague du printemps dernier. Cette augmentation va se poursuivre au moins une ou deux semaines,

la décrépitude du système de santé local

D'ici la fin de la semaine, nous prévoyons que près de 40 % de la population adulte ukrainienne sera vaccinée avec au moins une dose. Nous effectuons plus de 1,5 million de vaccinations chaque semaine,

Malheureusement, comme une partie de l'Europe de l'Est, l'Ukraine fait face à une forte vague de contamination.La raison est à chercher du côté de la prolifération du variant delta, ayant durement secoué l'Europe lors du 1er semestre 2021. Avec plus de 20 000 contaminations par jour depuis la fin octobre, l'Ukraine connait actuellement sa pire vague depuis le début de l'épidémie." expliquait le 27 octobre dernier, Courrier International. En novembre la barre des 800 morts quotidiens a été dépassée.Malgré ce constat glaçant, depuis le début du mois de novembre, l'Ukraine se trouve sur un haut plateau de contamination, autour des 20 000 cas détectés chaque jour, mais ne connait plus de hausse, après le pique du 30 octobre.Cette situation s'explique outre "" comme le rappel le journal La Croix, par une vaccination défaillante. Seulement 18,8% de la population est entièrement vaccinée, dont une partie par la version à une dose du vaccin russe baptisé alors "Sputnik Light"." a déclaré le Premier ministre Denis Shmygal, à nos confrères de Den (journal ukrainien).Si la progression de la vaccination est plus que lente, le gouvernement garde espoir et vise 70 % de la population ukrainienne vaccinée d’ici la fin de l’année.A noter que le pays vient de donner l'autorisation aux médicaments chinois "Proxalutamide" et allemand "COR-101" d'être testés cliniquement.