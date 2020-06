La Compagnie des Alpes : tous les parcs de loisirs seront ouverts au 1er juillet

Concernant les Domaines skiables, le glacier du Pissaillas à Val d’Isère est accessible depuis le 6 juin dernier ; il en est de même pour le glacier des Deux Alpes. Le premier village de La Plagne ouvrira le 13 juin prochain (les autres ouvrant entre le 27 juin et le 4 juillet), puis ce sera Tignes le 27 juin et enfin les Arcs, les Menuires et Méribel ainsi que l’ensemble des stations du Grand Massif le 4 juillet.



Commentant ces réouvertures, Dominique Marcel, Président-Directeur général, indique : « Nous nous réjouissons, tout en étant pleinement conscients de nos responsabilités, de pouvoir rouvrir nos sites. Nous avons œuvré aussi bien en interne qu’en externe pour que cela soit possible et je veux remercier tous ceux grâce à qui ces réouvertures vont pouvoir intervenir dans les meilleures conditions.



Nous sommes aujourd’hui prêts à accueillir le public et espérons que l’appétence des visiteurs pour nos sites sera vite au rendez-vous. »