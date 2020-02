La Kuoni's Cup fait son come back... avec la Grèce

La Kuoni’s Cup revient en 2020... et met la Grèce à l’honneur !



Le challenge de vente se déroulera du 3 février au 4 avril sur la brochure Grèce & Chypre de Kuoni. Pour gagner leur participation à la Kuoni’s Cup 2020, les agents de voyages devront s’inscrire et défier leurs collègues en réalisant le plus gros chiffre d’affaires sur la brochure Grèce & Chypre de Kuoni.



À l’issue de ce challenge, les 25 meilleurs vendeurs participeront au voyage de la Kuoni’s Cup qui se déroulera cette année, du 10 au 14 juin 2020, en Crète !



Au programme : des épreuves sportives, ludiques, culinaires et culturelles à la découverte du patrimoine et de la gastronomie locale ainsi que des dîners au sein de prestigieux restaurants…