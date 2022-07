La Rochelle : "Faire venir un petit peu moins de monde en haute saison..."

TourMaG.com - Vous n'avez aucun pouvoir sur les transports ?



Nicolas Martin : Nous touchons aux limites de l'exercice consistant à inciter les visiteurs à venir en train, et de tout faire à pied.



Ils ne peuvent pas ou difficilement explorer les alentours de la Rochelle et c'est valable dans de nombreuses villes. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire émerger des lignes d'autocar régulières sur le territoire, ce sont les compétences de la région et de la SNCF sur les TER.



Nous allons expérimenter les solutions à notre échelle, avant de voir plus loin.



TourMaG.com - Vous échangez avec la direction de l'aéroport de la Rochelle ou la SNCF, sur le sujet du maillage du territoire ?



Nicolas Martin : Oui, j'ai aussi des échanges réguliers avec le port, sur la problématique des croisières.



Evidemment nous avons des discussions avec l'aéroport.



Le sujet n'est pas d'arrêter l'aérien, c'est un levier de développement économique et de désenclavement. En revanche nous devons aider l'aéroport à trouver des lignes annuelles et non saisonnières.



Et des liaisons qui ont des potentiels aussi bien à l'import qu'à l'export, donc vers des bassins émetteurs et économiques. Concrètement, en ce qui me concerne, il est intéressant d'avoir des vols vers Genève, Londres et Bruxelles, plutôt que Djerba ou Porto.



Nous ne mobilisons pas pour ce genre de lignes, ni pour celles vers des villes anglaises qui existent 2 mois dans l'année.



Nous ne ciblons que quelques lignes, car nous n'avons pas de logique de développement à tout va. Ce n'est pas évident notamment avec les compagnies low cost qui ciblent l'été les destinations soleil et l'hiver celles montagne.