La Tunisie dévoile son protocole sanitaire et rouvre ses frontières !

Et pour assurer la sécurité sanitaire du pays, mais aussi rassurer les voyageurs, la Tunisie a mis en place un protocole sanitaire, baptisé "Ready and Safe" relativement strict. Ainsi, les hôtels du pays rouvriront leurs portes à 50% de leurs capacités, une décision qui s'applique aussi pour les restaurants, les salles de séminaires ou encore les transports touristiques.A l'arrivée sur le sol tunisien, les bagages seront désinfectés, les chambres subiront le même sort avant la remise des clés.Dans les espaces de vie, la règle étant de respecter un espace d'un mètre entre chaque personne et 2,50 mètres entre les tables dans l'ensemble des restaurants, bars et hôtels.Des distributeurs de gel hydroalcoolique en libres services seront disposés dans ces lieux.Le port du masque sera obligatoire pour le personnel des établissements touristiques mais aussi pour les clients, lorsqu'ils seront à l'intérieur des véhicules de transport touristique.Attention, les piscines seront interdites d'accès aux personnes ayant la santé fragile, à savoir les femmes enceintes, les insuffisants respiratoires ou cardiaques, les diabétiques, les hypertendus et les personnes suivant un traitement pour le cancer.