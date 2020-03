La Tunisie expulse 30 Italiens qui ont refusé le confinement

La Tunisie en campagne de prévention



Sidi Bou Said, le village le plus visité de Tunisie a donné l’exemple. Mardi 10 mars, à travers un communiqué, la mairie a annoncé les mesures à prendre dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus. Les propriétaires de salons de thé, de restaurants et d’hôtels sont appelés à utiliser des gobelets au lieu des tasses. Ils sont aussi appelé à nettoyer leurs propriétés, à savoir les tables, le sol ainsi que les ustensiles avec le Javel et à mettre à la disposition de leurs staff et de leurs clients du gel désinfectant.



A travers le même communiqué, la municipalité a fait savoir que des campagnes d’inspections auront lieu pour s’assurer que les personnes concernées appliquent ces mesures.