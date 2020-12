La start-up Cirkwi se déploie à l'international grâce à Charme & Caractère

" Grâce à ce partenariat, la marque Charme & Caractère et l’ensemble des hôtels de l’Alliance peuvent bénéficier des technologies Cirkwi et développer les ventes directes en accompagnant mieux le visiteur - voyageur avant, pendant et même après son séjour, quelle que soit sa destination ou sa langue ", explique Jacques Barthelemy, Président de Charme & Caractère.



Avec ce nouveau partenariat, Cirkwi met un premier pied à l’international en ouvrant progressivement sa technologie scalable, ses 22 000 storyguides et ses 3,5M de points d’intérêts aux hébergements du monde entier.



Car l’objectif de Cirkwi, qui collabore déjà avec plus de 800 sites internet et 2 000 clients professionnels en France, Belgique et Suisse, est de devenir rapidement le hub référent du content marketing touristique, en multipliant les outils plug-and-play de relance du tourisme post-Covid.



Bonne chance à eux !