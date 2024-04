Laos : Centara Hotels & Resorts s'installe à Ventiane

. Ses 95 établissements couvrent toutes les principales destinations thaïlandaises, ainsi que les Maldives, le Sri Lanka, le Vietnam, le Laos, le Myanmar, la Chine, le Japon, Oman, le Qatar, le Cambodge, la Turquie et les Émirats arabes unis.Le portefeuille de Centara comprendCentara Reserve, Centara Boutique Collection, Centara Grand, Centara, Centara Life et les hôtels COSI - proposant des retraites de luxe sur des îles, des complexes familiaux haut de gamme et des concepts de style de vie abordables soutenus par une technologie innovante.invitant les clients à découvrir une nouvelle ère d'hospitalité axée sur des récits, commençant par Centara Reserve Samui.Centara gère également des centres de conventions et possède sa propre marque primée de spas, Cenvaree.À travers sa collection, Centara entend célébrer l'hospitalité et les valeurs pour lesquelles la Thaïlande est renommée, notamment un service sur mesure, une cuisine raffinée, des spas de luxe. La diversité de ses offres lui permettent de satisfaire les voyageurs de presque tous les âges et styles de vie., en étendant sa présence sur de nouveaux continents et dans de nouveaux créneaux de marché.