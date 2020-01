Las Vegas : au CES, les régions françaises jouent à "celle qui aura le plus gros"...

Dans le football, les journalistes sportifs disent souvent qu'il y a en France, 60 millions de sélectionneurs, comprendre que tout le monde a un avis sur notre équipe nationale.



Et bien cette affirmation collerait bien aussi à nos politiques qui ont un avis sur chaque sujet, même ceux qu'ils maîtrisent le moins.



Je ne dénigre pas les intentions du gouvernement de créer une start-up nation, et de valoriser l'entrepreneuriat, mais pour promouvoir nos belles pépites outre-Atlantique, la French Tech a décidé de les classer par... Régions.



Peut être que nos pontes se sont dits que rassembler nos start-up par thématiques était bien trop facile et que faire un escape game, pour captiver le chaland américain, coréen ou japonais, serait bien plus accrocheur.



Bien devinez quoi... évidemment, ce n'est pas le cas !



Les régions qui financent les déplacements à Vegas et le développement de nos pépites, se livrent tout simplement et avec maturité la bataille "à qui aura le plus gros"... contingent de start-up.



Par cette guerre masculine, nos politiques veulent être vus, même à l'autre bout du monde.



En tout cas, les startupeurs rencontrés n'ont que moyennement apprécié la blague. Tout d'abord le pavillon français été un peu moins fréquenté que les précédentes éditions et valoriser les territoires que moyennement connus, doux euphémisme, à des Anglo-saxons est quand même étrange.



Tout est politique en France, même le poste d'ambassadeur des pôles, c'est dire.