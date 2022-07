Le Club by THCC lance un nouveau fonds d’investissement pour hôteliers indépendants

« Notre objectif est de soutenir les acteurs de l'hôtellerie aux meilleures conditions, pour être plus avantageux que les autres, en permettant le financement de projets ou la recapitalisation des entreprises. A ce titre, nous nous positionnons davantage sur une vision de mutuelle que de fonds d’investissement à forte croissance. Nous souhaitons travailler à la fois dans le respect des investisseurs et des emprunteurs », insiste Olivier Steuermann, président du Club hôtelier THCC et lui-même exploitant.



Le Club a pu s’appuyer sur plusieurs institutions suisses pour alimenter le fonds avec une première dotation de 210 M€, réunis au 30 juin. Dans les apporteurs de capitaux on trouve une banque privée suisse basée à Genève, à la tête d’un patrimoine de 200 milliards de francs suisses en gestion d’actifs, un fonds d’investissement classique et des « family offices » basés en Suisse et au Luxembourg.



Ce fonds s’adresse tout à la fois à des hôteliers indépendants ou des groupes hôteliers indépendants non-côtés, dès lors qu’ils font déjà partie du Club by THCC ou qu’ils manifestent le souhait de le rejoindre ; mais aussi à des investisseurs qui veulent acquérir un établissement ; ainsi qu’à des prestataires technologiques, start-ups, qui veulent développer des solutions au bénéfice de l’hôtellerie et dont le siège est dans une région francophone.



Le FSI se propose d’accompagner les porteurs de projets dans plusieurs directions : le développement à l’étranger, la création d’un nouveau concept, le lancement d’une nouvelle marque, mais aussi celui d’un nouvel outil. Les projets sont sélectionnés par un Comité d’investissement qui réunit des professionnels de l’hôtellerie et de financiers, pour juger de la pertinence opérationnelle et financière.