Le French Way : le retour électrique du mythique Solex à Paris ! (Vidéo)

Créé dans les années 50, lea marqué plusieurs générations de Français.Étudiants, travailleurs et même célébrités comme Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg ont adopté ce cyclomoteur synonyme deMais avec les années, son moteur bruyant et polluant l’a peu à peu relégué auxAujourd’hui, Le French Way entend le remettre en selle avec une version, plus adaptée aux enjeux environnementaux actuels.En partenariat avec NOIL, spécialiste du reconditionnement de deux-roues, la start-up récupère, les restaure et les équipe de batteries électriques pour leur