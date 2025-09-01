Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Près de 212 000 passagers accueillis au 1er semestre 2025

Malgré des travaux limitant l’exploitation de la Pointe de Floride, Le Havre affiche un premier semestre 2025 dynamique, confirmant son rôle de port d’accueil majeur en Manche-Atlantique. Deux nouvelles grues viennent renforcer ses infrastructures, en attendant l’ouverture des nouveaux terminaux en 2026.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 1 Septembre 2025

