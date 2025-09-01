Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Les nouvelles grues sont conçues pour installer en toute sécurité les passerelles d’accès des passagers aux navires et assurer l'avitaillement des paquebots au Havre - Photo : Haropa Port
Le Havre a accueilli 69 escales de paquebots et près de 212 000 passagers au premier semestre 2025, dont plus de 32 000 en tête de ligne.
Pas moins de 20 compagnies étaient représentées, avec quatre escales inaugurales à la clé.
Parmi ces croisiéristes, 41 756 visiteurs ont profité d’une découverte de la ville. Les nationalités les plus représentées sont les Allemands, les Américains et les Britanniques.
Un résultat d’autant plus remarquable que l’activité se déroule dans un contexte contraint : les travaux d’aménagement de la Pointe de Floride limitent actuellement l’exploitation à deux quais sur trois.
Les équipes de Le Havre Croisières et d’HAROPA PORT ont su faire preuve d’adaptabilité pour accueillir escales et passagers dans les meilleures conditions.
Pas moins de 20 compagnies étaient représentées, avec quatre escales inaugurales à la clé.
Parmi ces croisiéristes, 41 756 visiteurs ont profité d’une découverte de la ville. Les nationalités les plus représentées sont les Allemands, les Américains et les Britanniques.
Un résultat d’autant plus remarquable que l’activité se déroule dans un contexte contraint : les travaux d’aménagement de la Pointe de Floride limitent actuellement l’exploitation à deux quais sur trois.
Les équipes de Le Havre Croisières et d’HAROPA PORT ont su faire preuve d’adaptabilité pour accueillir escales et passagers dans les meilleures conditions.
Le Havre : deux nouvelles grues pour le terminal croisière
Autres articles
-
Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]
-
Tous les ports grecs désormais soumis à une taxe de débarquement
-
Disney Magic annule une croisière en 2026
-
Barcelone programme la fermeture de deux terminaux de croisières d’ici 2030
-
Électrification : la croisière reste à quai dans les ports européens [ABO]
Par ailleurs, le 8 août 2025, deux nouvelles grues portuaires ont été livrées sur le quai Pierre Callet.
Fabriquées par le constructeur italien Italgru, elles affichent une capacité de levage de 20 tonnes et sont conçues pour installer en toute sécurité les passerelles d’accès aux navires, assurer l’avitaillement et répondre aux besoins d’escales techniques.
Ces deux engins rejoignent une première grue mobile réceptionnée en juillet 2024, portant à trois le nombre total de grues en service. L’investissement, de 8,5 millions d’euros, permet de remplacer deux modèles historiques datant de 1964.
Ce renouvellement d’équipements s’inscrit dans le cadre d’un projet global : la construction de trois nouveaux terminaux croisière, portée par le GIP Le Havre Croisières, le déploiement du raccordement électrique des navires à quai (RENAQ), déjà en phase de test et appelé à s’étendre aux quais Roger Meunier et Joannès Couvert, ainsi que l’installation de passerelles de 22 mètres de dernière génération.
Lire aussi : Escale au Havre : à la découverte du Queen Mary 2, fleuron des transatlantiques
Fabriquées par le constructeur italien Italgru, elles affichent une capacité de levage de 20 tonnes et sont conçues pour installer en toute sécurité les passerelles d’accès aux navires, assurer l’avitaillement et répondre aux besoins d’escales techniques.
Ces deux engins rejoignent une première grue mobile réceptionnée en juillet 2024, portant à trois le nombre total de grues en service. L’investissement, de 8,5 millions d’euros, permet de remplacer deux modèles historiques datant de 1964.
Ce renouvellement d’équipements s’inscrit dans le cadre d’un projet global : la construction de trois nouveaux terminaux croisière, portée par le GIP Le Havre Croisières, le déploiement du raccordement électrique des navires à quai (RENAQ), déjà en phase de test et appelé à s’étendre aux quais Roger Meunier et Joannès Couvert, ainsi que l’installation de passerelles de 22 mètres de dernière génération.
Lire aussi : Escale au Havre : à la découverte du Queen Mary 2, fleuron des transatlantiques