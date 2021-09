Le Portugal est prêt à accueillir vos clients.

Après un an et demi d’arrêt quasi-total, il faut recommencer, revenir au front et rétablir la confiance dans les voyages organisés.

Rédigé par In Tours portugal le Lundi 20 Septembre 2021

Le Portugal a débuté en juillet dernier un plan d’allègement des restrictions se terminant normalement le 1er Octobre. A cette date il est prévu la fin des restrictions dans les restaurants, salles de spectacles, événements, bars et discothèques… sur présentation de teste ou certificat de vaccination. Ainsi, au fil des derniers mois, le Portugal a retrouvé une nouvelle « normalité ».



De plus, nous avons tous appris à vivre avec ce virus et il est temps de reprendre nos voyages, nos découvertes, le partage d’expériences et de cultures… il est temps d’assouvir notre soif d’évasion avec la sécurité que permet un voyage organisé.



Le Portugal, malgré sa petite taille, a une offre très variée et complète qui saura plaire aux différents types de voyageurs. Sans parler de la diversité culturelle, de la gastronomie, de la douceur du climat, des paysages époustouflants… qui n’attendent que vos clients pour les découvrir ! Le Portugal a su garder toute son originalité et ses traditions tout en s’adaptant à l’évolution des nouveaux temps proposant ainsi un équilibre parfait entre authenticité et modernité.



Mais c’est encore essentiellement et toujours le peuple portugais que nous vous invitons à découvrir. Notre chaleur et hospitalité sont notre meilleure carte de visite en ces temps nouveaux où le contact humain est devenu presque une nécessité. Les portugais vous accueillent les bras ouverts, le sourire aux lèvres et un verre de vin de Porto à la main !



Les relations humaines sont également un point primordial au sein des entreprises en cette « rentrée ». Il est temps de se revoir, de renouer les liens entre les équipes et de préparer le futur. L’équipe IN TOURS PORTUGAL saura concocter pour vos clients des incentives et séminaires où le partage et la reconnexion seront à l’honneur.



En effet, notre équipe francophone au service des agents de voyages et tour operateurs depuis déjà 25 ans continue présente, à vos côtés, pour l’organisation de voyages sur mesure pour groupes et incentives aussi bien au Portugal continentale que dans les îles Madère et Azores.



Ce que nous vous offrons : La garantie d’avoir choisi un partenaire local et fiable ; une entreprise portugaise, de moyenne dimension, qui vise une approche humaine, une communication directe pour assurer la satisfaction de tous les clients, le contrôle de qualité et l’excellence de l'organisation des voyages… Voilà ce que nous garantissons depuis de si nombreuses années.



Notre meilleure récompense : La confiance témoignée par tous nos clients présents dans plus de 25 pays à travers le monde.





Pour 2022 nous vous avons préparé des suggestions de programme adaptés aux temps que nous vivons ainsi qu’aux nouvelles tendances. Mais n’hésitez pas à partager avec nous vos idées ou celles de vos clients !



Vous pouvez également nous visiter au salon IFTM-Top Resa du 5 au 8 Octobre pour préparer avec nous votre saison 2022.



Vous pouvez compter sur l’équipe IN TOURS PORTUGAL pour préparer chaque voyage avec le même enthousiasme, innovation et expertise de toujours. Notre engagement reste total pour offrir des moments inoubliables à ceux qui visitent le Portugal et ses îles !



Elsa DIOGO

00 351 244 836 431

incoming@in-tours.com

www.in-tours.com/fr



00 351 244 836 431





