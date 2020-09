Le Tourisme se réinvente, chez ATLAS, recrutez aujourd’hui les experts de demain.

Les clés du succès de cet accompagnement ? Une méthode étudiée et maîtrisée :



- Des ateliers d’employabilité afin de maximiser les chances des étudiant.es de décrocher un poste.



- Des entretiens avec les entreprises partenaires en recherche d’alternants, pour cerner précisément les besoins.



- Une pré-sélection des profils les plus pertinents par les responsables des relations entreprises.



- Des jobs datings, pour faire se rencontrer étudiant.es et acteurs du tourisme.



- La mise en place et la constitution des contrats et conventions de formation par les équipes d’ATLAS.



Et parce que nous croyons profondément que l’accompagnement ne s’arrête pas à la signature du contrat :

- Un suivi régulier avec notamment des visites aux entreprises par les référents de l’école et des entretiens fréquents.



Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, cet accompagnement est d’autant plus essentiel qu’il permet aux acteurs du tourisme un gain de temps et de moyens considérable.