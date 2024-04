Le Voyage selon Alfred s'offre un nouvel écrin pour ses 10 ans ! 🔑

D'ailleurs il semble impossible pour elles de rester les bras croisés.



Fortes d'une équipe de 7 personnes à Grenoble, elles planchent depuis plusieurs mois déjà sur leur nouveau projet : le déménagement de l'agence courant avril, dans un appartement de type haussmannien de 152 m2, toujours en centre-ville de Grenoble !



"Avocat, notaire... recherche du local, visites... rénovation ! Cela fait pas mal de choses à gérer en plus du quotidien" lance Carole Lana.



"Nous voulions de l'espace et que ça nous ressemble ! Nous n'avons pas besoin de vitrine. Désormais, les clients nous connaissent et le bouche-à -oreille fonctionne. Nous n'avons pas forcément besoin qu'ils se déplacent." ajoute-t-elle.



Le cabinet Paul & Seguin architectes qui avait dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© la premiĂšre agence est encore Ă l'Ɠuvre pour leur offrir un nouvel Ă©crin.



AprĂšs l'organisation de leur soirĂ©e anniversaire, et le dĂ©mĂ©nagement en ligne de mire, les deux fondatrices aspirent Ă un peu de calme : "Nous avons bien sĂ»r des choses en tĂȘte... mais nous allons prendre notre temps !"...



Carole et Marie-Joëlle, lever le pied ?... On aimerait bien voir ça !